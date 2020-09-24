В Киеве сняли с Путина обвинение в развале Украины

Украина теряет территории и разваливается из-за повального воровства и коррупции.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил известный на Украине антироссийский телеведущий Дмитрий Гордон, который сотрудничает с СБУ по резонансным событиям в «Незалежной».

По его словам, сейчас необходимо бороться за сохранение «остатков» Украины, так как вести бесплодные разговоры о возвращении Крыма и Донбасса уже поздно.

«Я говорю это официально. Смотрите, если мы хотим иметь тот остаток Украины, который у нас есть на сегодня, – это уже остаток Украины, это уже не та Украина, которая была, и я не уверен, что мы получим обратно Крым и Донбасс, то нужно начинать наводить порядок у себя.

При чем тут Запад, при чем тут тот же Путин? У нас что, Путин на таможне крадет бабки? У нас что, Путин налаживает коррупционные схемы? При всей моей ненависти к Путину. Он радуется, когда мы это делаем...

Они (в Кремле) поняли давно, что входить на танках – это примитивно и пошло. «Мы устроим вам гибридную войну (вероятно, имеется в виду развязанная Киевом гражданская война в Донбассе – прим. «НД»), и вследствие вашей жадности, тупости и наглости вы развалитесь сами». И они это успешно делают», – приводит слова Гордона «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 24.09.20

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