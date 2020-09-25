Эхо Белоруссии: новый вице-мэр Ялты продержался в должности всего 4 дня

Вице-мэр Ялты Михаил Загорцев может поставить рекорд по скоротечности карьеры: о его назначении на пост заместителя главы администрации города по ЖКХ и общественному транспорту в Ялте сообщили 21 сентября, а уже вчера пообещали уволить.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представляя нового зама, глава ялтинской администрации Иван Имгрунт отметил, что Загорцев имеет большой опыт работы в вверяемых ему сферах, и выразил уверенность, что этот опыт позволит ему успешно справиться со всеми поставленными перед ним задачами.

Из биографической справки, размещенной на сайте администрации Ялты, следует, что трудовой путь новоявленные вице-мэр начала токарем, трудился инженером-технологом, мастером лесозаготовок, работал в ОАО «Гомельдрев», газовой компании «Итера», ОО «ВК «Славянка» Развивающая школа высокого спортивного мастерства Минск».

В последнее время Загорцев был председателем Смолевичского районного исполнительного комитета Белоруссии, где, безусловно, занимался и вопросами ЖКХ, и общественного транспорта. Но вряд ли эти сферы сельского района можно сравнивать с курортной Ялтой, где и население в 2 раза больше, и системы ЖКХ и транспорта гораздо крупнее и сложнее.

Но лишится поста вице-мэра Загорцев может не за профессиональные качества, а за публичные комментарии белорусских событий.

Дело в том, что пост главы Смолевичского района он покинул в марте текущего года. И после президентских выборов встал на сторону оппозиции, не признавшей победу Александра Лукашенко.

Месяц назад он опубликовал видеозаявление, в котором, по сути, обвинил российских силовиков в насилии при подавлении акций протеста в Белоруссии:

«Здесь много разговоров о российском следе… Сложно поверить, мы до сих пор не можем поверить, что наши белорусы могут так издеваться над детьми и женщинами… Но если это россияне… если они придут не с добрыми намерениями, мы любим россиян, но если они придут, то 1941-1945 год... Поверьте, встанет каждый белорус. Мы этого никогда больше не допустим».

А потом он отправился в Россию и получил место вице-мэра курортной столицы Крыма. Местные жители возмутились и потребовали его уволить, а также проверить его высказывания на наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Глава администрации Ялты Иван Имгрунт, пытаясь оправдать назначение Загорцева, заявил, что резкие высказывания в адрес России были сделаны на эмоциях, а сам новоиспеченный ялтинский управленец сообщил: «Это обращение было сделано в августе (…), когда я жил в Белоруссии».

Однако скандал вылился в публичную плоскость и в него вмешались депутаты Госдумы: «Возмутительно. Человек, заявляющий, что протесты в Белоруссии разгоняли россияне (!), не может работать в системе российской власти, – написал вчера вечером в Twitter депутат Госдумы Александр Хинштейн. – Связался с @aksenov_sv, он также возмущён этой ситуацией. Глава Крыма заверил, что решение об увольнении Загорцева уже принято».

Чуть позже он сообщил, что Загорцев написал заявление об увольнении.

Официальных сообщений по этому поводу пока не было.

Ялта, Лиана Макоба

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