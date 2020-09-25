В Крыму возникли проблемы с тестированием на ковид

В Крыму за сутки зафиксировано 84 новых случая коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 58 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 13 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 13 – при скрининге здорового населения.

При этом отмечается, что начли возникать проблемы с проведением тестов на инфекцию. Даже тем, кого готовят к выписке после болезни, анализы задерживают на несколько дней. В результате в условиях большой востребованности коек для инфицированных уже выздоровевшие вынуждены проводить лишние 1-2 дня в стационаре, пока не придут их результаты.



Всего с начала эпидемии в РК выявлено 4 тысячи 137 заболевших. 56 человек от ковида умерли.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 25.09.20

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