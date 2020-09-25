Проект водоснабжения Севастополя из реки Коккозки «закрыли насовсем»

Глава Крыма Сергей Аксенов, наконец, высказался по поводу планов губернатора Севастополя Михаила Развожаева перебрасывать воду из реки Коккозки в Чернореченское водохранилище.

Как уже сообщал «Новый День», Аксенов, который активно выступал против этого проекта в бытность главой Севастополя Дмитрия Овсянникова, не проронил ни слова после того, как Развожаев заявил президенту Путину, что решить проблему водоснабжения города можно таким способом.

Вчера новоиспеченный севастопольский губернатор пошел на попятную и сообщил, что проект реализован не будет. И только после этого высказался Аксенов: Коккозку никто трогать не будет.

«Нигде без мнения местных жителей никаких перебросок никуда не будет. Воды мы Севастополю готовы были бы дать, если бы она у нас была. Но если у нас этой воды в Коккозке нет и не будет, то в ущерб жителям Бахчисарайского района мы это сделать не сможем, – заявил он. – Мы, по сути, еще на прошлой неделе поставили точку в этом вопросе. Вопрос по реке Коккозка закрыт до того момента, как река станет полноводной до такой степени, что позволит запитывать и жителей Бахчисарайского района, и Севастополя. Но пока – по итогам наблюдений – у нас таких прецедентов не было, скорее всего, этот проект закрыт насовсем».

Любопытно, что по словам Аксенова, решение принято на прошлой неделе, а озвучили его оба главы крымских субъектов только сейчас. Причем, Развожаев ссылается на негативную реакцию общества, а Аксенов на отсутствие воды.

Кстати, по данным некоторых источников, Минобороны РФ уже наняло субподрядчиков для строительства водозабора, и те даже начали завозить оборудование.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 25.09.20

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