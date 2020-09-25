Число заболевших коронавирусом в Севастополе превысило 900 человек

В Севастополе за сутки зарегистрированы 19 новых случаев заболевания COVID-19.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», заболевшие – люди в возрасте от 25 до 82 лет, все – местные жители.
Всего с начала эпидемии в Севастополе коронавирусной инфекцией заболели 907 человек. От ковида скончались 25.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 25.09.20
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