Число заболевших коронавирусом в Севастополе превысило 900 человек

В Севастополе за сутки зарегистрированы 19 новых случаев заболевания COVID-19.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заболевшие – люди в возрасте от 25 до 82 лет, все – местные жители.

Всего с начала эпидемии в Севастополе коронавирусной инфекцией заболели 907 человек. От ковида скончались 25.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 25.09.20

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