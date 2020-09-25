Украина начинает новую атаку на Рунет

На Украине предпримут еще одну попытку закрыть гражданам доступ к российской зоне Интернета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в СНБО заявили, что всех пользователей российских ресурсов, запрещенных в стране, поставят на учет в полиции.

Кроме того, планируется заблокировать соцсеть «ВКонтакте». По словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, это будет сделано «в ближайшее время с помощью зарубежных партнеров».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 25.09.20

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