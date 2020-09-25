Смертность от коронавируса в Крыму выросла в 2 раза

В Крыму за сутки скончались еще 3 человека, зараженные коронавирусом. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», общее число погибших от коронавируса составляет на сегодняшний день 59 человек. Причем в течение сентября количество погибших выросло почти в 2 раза – на 90%. На текущей недели минздрав сообщил о 12 смертях.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 25.09.20
Украина начинает новую атаку на Рунет. / Число заболевших коронавирусом в Севастополе превысило 900 человек. / Проект водоснабжения Севастополя из реки Коккозки «закрыли насовсем». Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube