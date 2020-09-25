Смертность от коронавируса в Крыму выросла в 2 раза

В Крыму за сутки скончались еще 3 человека, зараженные коронавирусом. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общее число погибших от коронавируса составляет на сегодняшний день 59 человек. Причем в течение сентября количество погибших выросло почти в 2 раза – на 90%. На текущей недели минздрав сообщил о 12 смертях.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 25.09.20

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