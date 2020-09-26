В Крыму за сутки выявили 5 завозных случаев коронавируса

В Крыму за сутки зарегистрировано 82 новых случая коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 38 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 25 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 16 – при скрининге здорового населения (двое прибыли из других регионов России), еще 3 случая завезли из Украины.



Всего с начала эпидемии в РК зафиксированы 4 тысячи 219 случаев коронавирусной инфекции. В 100 из них ковид завезли из-за границы, 126 зараженных приехали из субъектов РФ. 59 от коронавируса умерли.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 25.09.20

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