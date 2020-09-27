В Крыму за сутки подтверждено 86 новых случаев коронавируса

В Крыму за сутки подтверждено 86 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 28 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 37 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 20 – при скрининге здорового населения (1 зараженный прибыл из другого субъекта РФ), еще 1 случай завозной из Украины.



Всего с начала эпидемии в РК зарегистрировано 4 тысячи 305 случаев новой коронавирусной инфекции. 128 из них – завозные из-за границы или других субъектов РФ.

59 человек от ковида скончались.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 26.09.20

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