Водоснабжением Крыма будет заниматься вице-премьер РФ Хуснуллин

Вопрос водоснабжения Крыма взял на личный контроль Марат Хуснуллин. Об этом сообщил в соцсетях сообщил сам вице-премьер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам чиновника, на минувшей неделе выработан «комплекс первоочередных мер, среднесрочных мер, долгосрочных, что нужно сделать, чтобы вода в Крыму поступала стабильно».

Правда, уточнять, что нужно сделать Хуснуллин не стал, отметив лишь, что нужно работать «в том числе и с подземными источниками».

Между тем, в Крыму активно обсуждают вариант опреснения морской воды – тот, который республиканский министр ЖКХ назвал слишком дорогим, а потому невыполним, а глава РК – самым реальным и уникальным, потому что нигде в России такого еще не делали.

Однако оказалось, что проект не такой уж и уникальный: аналогичный разработан для Геленджика. Точнее, это один и от же проект. По информации ряда инсайдеров, реализовывать его будут компании, близкие к семье министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 28.09.20

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