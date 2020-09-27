Украина драматически ошиблась, сделав ставку только на Запад – немецкий эксперт

Украинские элиты крупно прогадали в 2014 году, когда под лозунгами Евромайдана легко и бездумно пошли на разрыв отношений с Россией, полностью переключившись на Запад.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью украинскому политологу Александру Семченко заявил немецкий эксперт-международник Александр Рар, отметив, что Москва не была инициатором разрыва финансово-экономических отношений с Киевом – ни после госпереворота на Украине, ни после присоединения Крыма.

«Мне кажется, что зря украинские элиты сделали тогда односторонний неправильный выбор и полностью переключились на Запад, на сотрудничество с ЕС, и полностью забыли, что у Украины есть и восточные соседи, есть и Евразийский экономический союз, где инвестиции могли бы идти на Украину.

Но сейчас дорога к этому закрыта, к сожалению. Если бы она была открыта, то ситуация в украинской экономике на сегодняшний день была бы намного лучше, по крайней мере, что касается Востока страны...», – отметил Александр Рар.

Сейчас же, по его словам, Евросоюзу совсем не до Украины.

«Что касается ЕС, то просто нужно банально понимать, что коронавирус перемешал все карты, и ЕС сейчас будет судорожно бороться, в первую очередь, для спасения себя и своих страждущих партнёров и стран-союзников на юге Европы», – приводит «ПолитНавигатор» слова немецкого эксперта.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.09.20

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