В Крыму за сутки подтверждены более 80 новых случаев коронавируса

В Крыму за сутки подтверждены 82 новых случая коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 70 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 7 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 5 – при скрининге здорового населения.



Всего с начала эпидемии в республике зарегистрированы 4 тысячи 387 инфицированных. 59 от ковида умерли.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 28.09.20

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