«Эффективность оценить невозможно»: Счетная палата РФ раскритиковала крымские власти за исполнение ФЦП

Счетная палата России в очередной раз раскритиковала исполнение федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя». Анализируя итоги 2019 года, федеральные аудиторы пришли к выводу, что, потратив две трети выделенных средств, крымские власти выполнили годовые показатели всего на четверть, при этом по каждому пятому показателю вообще не смогли отчитаться.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2019 году на реализацию программы из федерального было выделено 127 млрд рублей. Потрачено всего 92 млрд 138 млн или 71,9%.

Основными причинами низкого кассового исполнения в СПРФ назвали недобросовестное исполнение подрядными организациями обязательств по государственным контрактам и отставание от графика разработки документации.

В соответствии с действовавшей в 2019 году редакцией госпрограммы в ее структуре предусмотрены 55 показателей. По 12 показателям отчеты вообще не предоставлены, по остальным уровень выполнения составляет 25%. Но это в целом. По отдельным показателям результаты вообще мизерны.

Например, в РК планировалось ввести в эксплуатацию 95,44 км систем водоснабжения, а ввели только 1,56 км.

«С учетом того что доля показателей, по которым не представлены фактические значения, составляет 22% (превышает 10%), указанная госпрограмма не подлежит оценке эффективности за 2019 год, – отмечают в Счетной палате. – Вместе с тем уровень выполнения всех показателей (индикаторов) госпрограммы и входящих в ее состав подпрограмм и ФЦП составляет 25% (низкий уровень), уровень выполнения контрольных событий по детальным планам-графикам – 35,7% (низкий уровень), уровень кассового исполнения госпрограммы к сводной бюджетной росписи – 71,9% (низкий уровень), уровень управления госпрограммой – 66,7% (средний уровень). Уровень ввода объектов составил 47,6% (низкий уровень)».

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 28.09.20

В Крыму прочат отставку главе Ялты. / В Крыму за сутки подтверждены более 80 новых случаев коронавируса. / МИД Украины отреагировал на возобновление войны в Карабахе. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»