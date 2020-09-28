На Крым идут сильные ливни, грозы и шквал

В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающейся непогоды. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.

По информации ведомства, 29 и 30 сентября на полуострове ожидаются сильные ливни (более 30 мм осадков), грозы, град и шквалистый ветер с порывами до 20-25 м/с. Ухудшение погоды принесет Балканский циклон.

Спасатели предупредили о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики и ЖКХ, нарушением транспортного сообщения. В связи с этим жителям и гостям Крыма рекомендовано соблюдать меры безопасности и воздержаться от выхода на улицу.

Симферополь, Наталья Петрова

Симферополь. Другие новости 28.09.20

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