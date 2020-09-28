На Украине снят запрет на въезд иностранцев

На Украине с 28 сентября перестало действовать правительственное постановление о запрете иностранным гражданам въезда на Украину в связи с пандемией коронавируса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

«Это постановление правительства № 641... Там был четко прописан запрет въезда иностранцев на территорию нашей страны с 28 августа до 00.00 28 сентября. Фактически, этой ночью эта норма о запрете въезда иностранцам в нашу страну прекратила свое действие. Отныне иностранцам въезд в нашу страну не запрещен», – приводит «Интерфакс-Украина» слова спикера Госпогранслужбы Андрея Демченко.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.09.20

Европа преследует строителей Крымского моста. / В Севастополе от коронавируса скончался еще один человек. / На Крым идут сильные ливни, грозы и шквал. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»