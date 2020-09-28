Службы ООН не перевели с украинского языка главные антироссийские тезисы Зеленского

Достоянием широкой мировой общественности стало только протокольное трёхминутное выступление украинского президента на английском языке на юбилейной сессии ООН. Что касается «основных и развёрнутых тезисов» Зеленского о «российской агрессии», то они даже не были переведены с украинского языка.

Как передаёт корреспондент РИА "Новый День», об этом рассказал бывший сотрудник МИД Украины, украинский политолог Андрей Мишин.

«Это просто праздник... Люди, вас обманывают. Как Офис президента, так и наши патриотические СМИ. Нам говорят, как много Зеленский поднял вопросов и выступал два раза...

Ну, давайте: было два заседания. Одно, на котором переводилось всем, к 75-летию ООН, где Путин выступал 19 минут, а Зеленский (на английском) 3 минуты, в записи. Это транслировалось, именно это выступление презентовал посол Украины в ООН. Но, как все говорят, почему он не сказал о России, об угрозах (упомянул коротко – прим. «НД»), это была «визитная карточка» – нет, это было пленарное заседание.

А на секциях, где ходят аж Польша и Литва, больше никого, то, что больше всего крутилось (в украинских СМИ), и то, что явно не переводилось и никого оно не интересовало. Вот там он критиковал Россию, но Россия не ходит на такие секции. Но нам это подали как успех, чтобы все посмотрели, какой крутой у нас президент, как он выступает», – отметил эксперт.

«Если помните, такое же было и у Порошенко, когда он выступал перед пустыми аудиториями. Но здесь это ещё грубее, нам показали только запись, а кто там и что было в зале – «на сессионном заседании». Где эта была сессия, какая?» – приводит слова Мишина «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 29.09.20

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