В Крыму за сутки подтверждено почти 90 случаев коронавируса

В Крыму за сутки подтверждено 87 случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 63 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, (в том числе 1 – прибывший из другого субъекта РФ), 8 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 16 – при скрининге здорового населения.



Всего с начала эпидемии в республике Крым зарегистрировано 4 тысячи 474 случая новой коронавирусной инфекции.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 29.09.20

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