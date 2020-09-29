В Крыму помощник прокурора торговал наркотиками и мерой пресечения

Помощника прокурора Симферопольского района Республики Крым арестовали по подозрению в сбыте наркотиков и покушении на мошенничество.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю, мужчина пообещал посодействовать, чтобы теще знакомого, находящейся под следствием, смягчили меру пресечения. За это ему заплатили 50 тысяч рублей. Выполнить обещание помощник прокурора не смог, так как был задержан сотрудниками ФСБ.

«Также установлено, что помощник прокурора Симферопольского района продал знакомому амфетамин в крупном размере», – сообщили в ведомстве.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 29.09.20

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