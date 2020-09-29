На севере Крыма обнаружили склад боеприпасов

В Крыму рядом с украинской границей обнаружили склад боеприпасов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по РК,

в поле зрения спецслужб попал 28-летний житель Джанкоя, которого заподозрили в торговле оружием и взрывчатыми веществами.

Поступила информация, что «товар» он может хранить в одном из гаражно-строительных кооперативов. Осмотрев гараж, принадлежащий подозреваемому, оперативники обнаружили револьвер, патроны, тротиловую шашку весом около 100 граммов, запалы и корпус гранаты Ф-1. За несанкционированное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов джанкойцу грозит лишение свободы на срок до четырех лет.



Симферополь, Олег Яковенко

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