В Крыму резко похолодает, а отдельные районы зальет

В Крыму объявлено штормовое предупреждение: Балканский циклон, о котором вчера предупреждало МЧС, доберется до полуострова сегодня во второй половине дня.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», циклон задержится в Крыму до начала октября. В отдельных районах пройдут сильные ливни – ожидается более 30 мм осадков. Возможны грозы, град и шквалистый ветер. Со среды похолодает: днем на Черноморском побережье и в центральных районах будет не выше +22.

В начале следующей недели может снова потеплеть до +28.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 29.09.20

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