В Крыму от коронавируса умерли сразу 3 человека

В Крыму за сутки от коронавируса умерли сразу 3 человека. Об этом сообщили в республиканском минздраве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общее число крымчан, скончавшихся от ковида, на сегодняшний день составляет 62 человека. Напомним, с начала эпидемии по 1 сентября инфекция стала причиной смерти 31 человека. Таким образом, за неполный месяц число погибших от инфекции выросло в 2 раза.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 29.09.20

В Крыму резко похолодает, а отдельные районы зальет. / На севере Крыма обнаружили склад боеприпасов. / В Крыму помощник прокурора торговал наркотиками и мерой пресечения. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»