В Севастополе зарегистрирован 21 новый случай заболевания COVID-19

В Севастополе за сутки зарегистрирован 21 новый случай заболевания COVID-19.
Как сообщили РИА «Новый День» в правительстве города, зараженные – люди в возрасте от 36 до 84 лет, все – местные жители.
Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заразились 990 человек 27 из них от ковида скончались.
Севастополь, Лиана Макоба
Севастополь. Другие новости 29.09.20
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