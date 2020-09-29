В Севастополе зарегистрирован 21 новый случай заболевания COVID-19

В Севастополе за сутки зарегистрирован 21 новый случай заболевания COVID-19.

Как сообщили РИА «Новый День» в правительстве города, зараженные – люди в возрасте от 36 до 84 лет, все – местные жители.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заразились 990 человек 27 из них от ковида скончались.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 29.09.20

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