В Крыму турист назвал скалу своим именем, теперь его ищет полиция

В Крыму турист назвал скалу в свою честь и оповестил об этом соответствующей табличкой, прикрепленной к гигантскому валуну.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история произошла в поселке Новый Свет под Судаком на диком пляже в бухте Любви. Некий дядя Вена, вооруженный стремянкой и аккумуляторным шуруповертом, забрался на скалу Собака и прикрепил к ней табличку, что отныне эта твердыня носит его имя.

«Минут сорок он сверлил камень, долбил долотом и «украшал» отдых всех тех, кто пришел насладиться общением с природой, – рассказали в соцсетях очевидцы. – После была прикреплена пресловутая табличка, напоминающая те, что делают для кладбища. В процессе «украшения» скалы и бухты в целом неравнодушные граждане стали подходить и просить не делать этого, не уподобляться вандалам, не подавать дурной пример детям, которые все это наблюдают. Но не тут-то было. Он сказал, что готов ответить перед любым законом, но как долбил скалу, так и будет долбить».



Наиболее любопытным мужчина пояснил, что очень любит это место и отдыхает здесь уже 40 лет.

Табличку демонтировали сотрудники Судакского лесоохотничьего хозяйства. За вандализм на особо охраняемой природной территории мужчине грозит штраф в размере 4 тысяч рублей. Если его, конечно, найдут.



Судак, Лиана Макоба



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