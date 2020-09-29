Волченко: Турпоток в Крыму вырос более чем в 1,5 раза

Турпоток в Крыму в сентябре вырос более чем в 1,5 раза. Об этом заявил министр туризма и курортов РК Вадим Волченко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно официальным данным, с начала сезона, который в этом году стартовал 1 июля, в Крыму насчитали около 4,5 млн туристов, из них только в сентябре – почти 1 млн. Это на 60% больше, чем в прошлом году.

Валовая выручка турсферы, по словам Волченко, в августе – сентябре возросла на 10% – 20%.

По мнению чиновника, в октябре этот сектор тоже покажет хорошие результаты, так как загрузка гостиниц, согласно бронированию, высока.

Судак, Лиана Макоба

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