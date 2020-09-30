В Чёрном море прошла совместная боевая тренировка США и Украины

Совместные учения украинского патрульного катера и эсминца ВМС США прошли в Чёрном море.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила пресс-служба минобороны Украины.
Отметим, что совместные манёвры совершали абсолютно несовместимые по боевым возможностям и водоизмещению корабли.
«Патрульный катер ВМС ВСУ «Старобельск» и эсминец ВМС США Roosevelt провели в Черном море совместные тренировки», – приводит ТАСС заявление украинского военного ведомства.
Сообщается, что экипажи катера и эсминца отрабатывали тактическое маневрирование «в составе корабельной группы» и применение международной системы сигналов.
В учениях был также задействован украинский военный вертолёт Ми-14 морской авиации.
Симферополь, Иван Капустин
Симферополь. Другие новости 30.09.20
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