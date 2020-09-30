Зеленский подписал указ о круглогодичных учениях войск НАТО в стране

Президент Украины разрешил войскам НАТО проводить военные учения на территории «Незалежной» все 365 дней в году.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире телеканала NewsOne рассказал экс-заместитель генпрокурора Украины, депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.

По его словам, указ Зеленского стал продолжением концепции Петра Порошенко о возможности военного столкновения РФ и НАТО на территории Украины.

«Я когда-то говорил и обращал внимание на существующий документ – один из очень интересных документов для нас – это концепция безопасности, которую утвердил президент Порошенко в 2016 году. В ней прямо прописано, во второй главе, о том, что территория Украина рассматривается как территория, на которой планируется в среднесрочной перспективе война между странами НАТО и Россией.

Улавливаете? Не на территории Франции, не на территории Польши – на территории Украины. И второй документ – это указ президента Зеленского, который разрешил на территории Украины проведение военных учений стран НАТО на протяжении всех 365 дней этого года. То есть, под концепцию, утвержденную Порошенко, которая предусматривает ведение войны стран НАТО и России на территории Украины, реализовывая эту концепцию, допустил сюда войска НАТО на протяжении всех дней в году.

Поэтому Россия, понимая возможные опасности от таких «учений», может реагировать так, как может реагировать именно Россия. То, что происходит сегодня в Карабахе, это как раз подтверждение того, что может случиться в Украине. Когда на территории нашей с вами страны натовские и российские военные будут выяснять отношения», – приводит слова Кузьмина «ПолитНавигатор».

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