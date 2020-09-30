В Крыму растет число случаев ковида, выявленных при скрининге якобы здоровых

В Крыму за сутки подтверждено 90 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала эпидемии в республике выявлено 4 тысячи 564 инфицированных, 592 из них – за минувшую неделю. По данным Росптребнадзора на 29 сентября от ковида скончались 59 человек, минздрав сообщает о 62 погибших.

По словам главы регионального управления Росптребнадзора Натальи Пеньковской, меняется схема выявляемости: число случаев коронавируса, диагностированных при обращении за медицинской помощью, сократилось с 64% до 58%. Зато с 8% до 15% выросло количество обнаруженных инфицированных при скрининге здоровых.

В структуре заболеваемости растет число тех, у кого ковид проявляется симптомами ОРВИ, начало снижаться количество проявлений в виде пневмонии.

Максимальный уровень заболеваемости зафиксирован в Симферополе – почти половина из всех заболевших за неделю. При этом, с начала сентября прирост заболеваемости в городе составил 50% к числу зараженных за весь период с начала эпидемии.

Сложная ситуация отмечается в Бахчисарайском и Кировском районах. Эти две территории вместе с Симферополем дают 60% от всех вновь зараженных.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 30.09.20

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