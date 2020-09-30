В Крыму от коронавируса за сутки скончались 4 человека

В Крыму от ковида за сутки скончались 4 человека. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общее число погибших от коронавируса в РК на сегодняшний день составляет 66 человек. Сколько еще зараженных умерли от обострения хронических заболеваний, неизвестно – такие данные перестали публиковать с начала июля.

Между тем, по словам главы регионального управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, 70% умерших от инфекции страдали хроническими заболеваниями, причем три четверти из них – сердечно-сосудистыми патологиями, еще у 7% были эндокринные заболевания.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 30.09.20

В Крыму растет число случаев ковида, выявленных при скрининге якобы здоровых. / Зеленский подписал указ о круглогодичных учениях войск НАТО в стране. / Что мы скажем русским? – украинский философ подвёл печальный итог 30 годам «незалежности». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»