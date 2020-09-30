Министра здравоохранения Крыма отправили в отставку

Министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов отправлен в отставку. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крымчане не перестают жаловаться, что людям с проявлением коронавируса и даже с подтвержденной инфекций отказывают в госпитализации под предлогом отсутствия мест в стационарах. Неделю назад глава РК Сергей Аксенов поручил министру здравоохранения Игорю Чемоданову разобраться с проблемой и сделать так, чтобы отказов больше не было. Однако за минувшую неделю только Аксенову поступило 33 жалобы, почти 150 обращений зафиксировали в самом минздраве. Некоторые сообщают вопиющие факты: у пожилой женщины был контакт с ковидным больным, развилось двустороннее воспаление легких, тест на коронавирус положительный, но ее 8-й день отказываются госпитализировать.

Сегодня на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Чемоданов попытался уйти от ответа, почему это происходит, сообщив лишь, что сейчас в Крыму развернуто 1 тысяча 471 койка для лечения ковидных больных, а завтра добавятся еще 188 в Симферополе.

И даже на прямой вопрос главы РК, министр здравоохранения не дал прямого ответа, но из его уклончивых объяснений стало понятно – мест, действительно, не хватает.

А на требование Аксенова немедленно исправить ситуацию, Чемоданов заявил: «Жалобы будут, но их будет меньше». Видимо, Аксенова такая позиция чиновника не устроила и он уволил министра.

«Принято решение об увольнении министра здравоохранения Республики Крым Игоря Геннадьевича Чемоданова, – На пост министра здравоохранения Крыма будет назначен Александр Иванович Остапенко. Рассчитываю, что Александр Иванович оправдает ожидания крымчан».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 30.09.20

В Крыму растет число случаев ковида, выявленных при скрининге якобы здоровых. / Зеленский подписал указ о круглогодичных учениях войск НАТО в стране. / Что мы скажем русским? – украинский философ подвёл печальный итог 30 годам «незалежности». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»