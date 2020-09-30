Число инфицированных коронавирусом в Севастополе превысило 1 тысячу человек

В Севастополе за сутки, 29 сентября, зарегистрированы 23 новых случаев заболевания COVID-19.

Как сообщили РИА «Новый День» в правительстве города, все заболевшие – местные жители в возрасте от 22 до 85 лет.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 1 тысяча 13 человек. 27 из них умерли.

Напомним, в Республике Крым зафиксировано 4 тысячи 564 инфицированных, от инфекции умерли 66 человек.

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 30.09.20

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