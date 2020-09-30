В Крыму взвоют сирены, но жителей полуострова просят не впадать в панику.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, 2 октября в 10:00, 13:00 и 15:00 будет проводиться проверка системы оповещения с включением сирен. Жителей Крыма просят соблюдать спокойствие.

Напомним, система оповещения необходима для своевременного доведения информации до органов управления, сил и средств гражданской обороны и населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

При угрозе возникновения или в случае возникновения экстремальной ситуации, а именно: аварии, катастрофы, стихийного бедствия, воздушной опасности, угрозы химического, радиоактивного заражения и других опасных явлений во всех подверженных ЧС городах, населенных пунктах, объектах народного хозяйства включаются сирены, гудки, другие звуковые сигнальные средства, сирены специальных автомобилей. Это единый сигнал, означающий «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», призывающий, в первую очередь внимание населения к тому, что сейчас прозвучит важная информация.

Системы оповещения должны периодически проверяться на готовность к работе (ежемесячно или ежеквартально). В Крыму очередная проверка назначена на 2 октября.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 30.09.20

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