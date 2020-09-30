В Крыму резко ухудшилась ситуация с заболеваемостью ОРВИ и пневмонией

В Крыму резко ухудшилась ситуация с заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», впервые за последние 15 лет в РК превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ: в целом по республике на 11%, в Симферополе – на 17%.

При этом крымчане, страдающие хроническими заболеваниями, не спешат прививаться от гриппа: например, среди больных легочными патологиями, для которых сочетание гриппа и ковида особенно опасно, вакцинировано всего 15%.

Продолжается рост заболеваемости внебольничными пневмониями: за неделю показатель увеличился на 34%. Число ковидных пневмоний увеличилось с 12% до 20%, еще 10% – это бактериальные пневмонии. Остальные – не уточненные, но, по словам главы крымского управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, среди них наверняка есть коронавирусные. Наиболее быстро число пневмоний растет в Алуште, Красногвардейском и Сакском районах.

На карантин закрыты 4 общеобразовательных школы и 74 класса в еще 38 общеобразовательных учреждениях. В 33 случаях причиной стал ковид, в остальных – ОРВИ и грипп.

Между тем, крымчане упорно отказываются от мер профилактики: ни в магазинах, ни в транспорте, ни в общественных местах не соблюдаются ни социальная дистанция, ни масочный режим. Глава крымского Роспотребнадзора предложила не пускать людей без масок в транспорт.

«Если мы не хотим ограничительных мер, мы должны отрегулировать масочный режим в общественных местах», – подчеркнула Пеньковская.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 30.09.20

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