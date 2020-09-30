Керчь едва не смыло, Севастополь утонул – в Крым пришли долгожданные дожи (ВИДЕО)

На Крым обрушились долгожданные ливни.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», непогода бушевала в разных частях полуострова со вчерашнего дня.

По морю мимо ЮБК пронесся смерч.

Пугающее, но завораживающее явление запечатлели на видео в поселке Утес (Алушта)

В центре Керчи затопило ряд перекрестков: ливневки быстро забило мусором и опавшей листвой, вода пошла по верху и затопила ряд улиц и перекрестков.

В буквальном смысле слова утонул Севастополь. «Вот чем закончились ремонты дорог без строительства ливневок, – пишет telegram-канал «Типичный Севастополь». – Насколько нам известно, ливневку обещал построить Базаров (вице-губернатор – прим. РИА «Новый День»), но к 2024 году. Вопрос, что стало со старой ливневкой, которая худо бедно функционировала. В 2017 году ее передали на баланс Водоканалу. Вот интересная цитата Перегуды (дирекотора ГУП «Водоканал» – прим. РИА «Новый День»), датируемая началом 2018-го года: «В этом году мы приняли в ведение ливневую канализацию. Если раньше ливневки относились к дорожному управлению, к автодорам, то с марта месяца 17-го года мы приняли к себе в хозяйство, этот, скажем так, не совсем живой организм и налаживаем его работу, чтобы город никаких проблем не чувствовал с подтоплением, загрязнением улиц. В конце 2017 года была закуплена спецтехника: спецмашины, для того чтобы мы нормально занимались ливневой канализацией».

И что было дальше с ливневкой, история умалчивает. Но в 2020-м срочно решили строить новую за 20 с лишним миллиардов. Мы, конечно, рады, что кто-то распилит такие деньги. Но нам-то тонуть еще пять лет – до 2024-го. И где гарантия, что ливневая канализация не превратиться в такой же долгострой, как КОС Южные».

Кстати, сегодня в Севастополе на самом деле едва не утонула пенсионерка. Случилось это возле администрации Гагаринского района. Пожилая женщина не смогла преодолеть бурные потоки, в которые превратились дороги.

Из водного плена ее на руках вынес молодой горожанин

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 30.09.20

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