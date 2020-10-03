Руководителя ВВС Украины обвинили в гибели самолета Ан-26 с курсантами на борту

Глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер, по сути, обвинил руководителя ВВС Украины Сергея Дроздова в гибели самолета Ан-26 с курсантами на борту.

Как уже сообщал «Новый День», военно-транспортный самолет Ан-26 с 20 курсантами Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба и семью членами экипажа потерпел крушение 26 сентября вблизи города Чугуев в Харьковской области.

Из 27 человек, находившихся на борту, выжил один. По предварительной версии экспертов, произошел отказ одного из датчиков левого двигателя самолета, а при посадке Ан-26 мог зацепить крылом за землю.

Теперь выяснилось, что следом за транспортником с курсантами летел самолет, в котором находился сын главы ВВС Украины. Но на посадку этот борт пошел раньше поврежденного Ан-26.

«Вы сказали по поводу своего сына, который находился на втором борту. Это то, о чем я говорю, что приоритет посадки был дан второму борту, который был исправен, – заявил Кучер Дроздову в эфире канала «Украина».

Пресс-служба ВВС обвинила главу Харьковской администрации во лжи, манипуляции и пиаре на трагедии.

Сам главком ВВС категорически отрицает, что вмешивался в очередность посадки, но при этом утверждает, что Ан-26 не просил экстренной посадки, поэтому его и не пропустили вперед.

Харьков, Платон Ефимчук

Харьков. Другие новости 03.10.20

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