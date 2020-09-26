Под Харьковом разбился военный самолет

Накануне под Харьковом при заходе на посадку разбился военный транспортный самолет АН-26. На его борту находились 25 человек, в том числе курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВСУ. Все они погибли, сообщает «Евроньюс».

Крушение Ан-26 произошло во время учебно-тренировочного полета. Об этом заявил позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По факту авиакатастрофы начато расследование по статье «Нарушение правил полёта», сообщили в офисе Генпрокурора Украины.

Причиной падения военно-транспортного самолета в Харьковской области, могли стать неполадки в двигателе, заявил в свою очередь губернатор области Алексей Кучер.

Харьков, Елена Васильева

Харьков. Другие новости 25.09.20

Пользователям «ВКонтакте» на Украине пригрозили проблемами с полицией. / В метро Киева нашли неизвестные науке бактерии. / Осенью и зимой на Украине значительно вырастет заболеваемость Covid-19. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»