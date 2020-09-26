Украинский министр назвал предварительную причину крушения Ан-26

Крушение военного самолёта Ан-26 в районе города Чугуева в Харьковской области, по предварительным данным, могло произойти из-за касания крылом земли. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран, слова которого опубликованы на сайте украинского оборонного ведомства.

«Предварительный анализ свидетельствует о том, что, скорее всего, самолёт зацепился крылом за землю», – сказал Таран, добавив, что окончательные выводы можно будет сделать после расшифровки данных бортового самописца. Он также рассказал, что самолётом управлял пилот-инструктор. Кроме того, таран рассказал, что, по предварительной оценке экспертов, произошёл отказ одного из датчиков левого двигателя самолёта.

Также стало известно, что в больнице скончался один из двух выживших при крушении. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. «По состоянию на 10:50, человек, который в результате авиационной катастрофы находился в больнице в крайне тяжелом состоянии, умер», – говорится в сообщении.

Военный Ан-26 с курсантами Харьковского университета ВВС Украины на борту разбился вечером 25 сентября. В Минобороны сообщали, что в самолете находились 27 человек. Число жертв достигло 26.

Киев, Иван Гридин

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