В Крыму требуют изъять учебники истории: «Не признают оккупацию и необъективно оценивают действия власти»

В Крыму в очередной раз решили подправить учебники по новейшей истории. И снова коррективы хотят внести в «Историю Крыма» для 10 класса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее обращение от имени всей «патриотической общественности» полуострова поступило в адрес министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

«В наступившем новом 2020/2021 учебном году учебник по истории Крыма в 2-х частях вновь – уже во второй раз – поступил в общеобразовательные учреждения полуострова, – отмечают авторы обращения. – Вызывает недоумение и возмущение его 2-я часть, где откровенно лживо и тенденциозно описана история постсоветского периода полуострова, начиная с 1991 года и вплоть до воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Нет до конца правдивого изложения и событий «Крымской Весны». В учебном пособии имеет место возвеличивание предателей и приспособленцев и одновременно замалчивание об истинных героях крымского сопротивления».

Особо подчеркивается, что авторы учебника не признают «факта украинской оккупации Крыма и Севастополя» (авторы обращения напоминают, что в январе 1991 года прошел референдум, в котором приняли участие более 80% жителей полуострова и 93% из них проголосовали за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора) и «факт массовых политических репрессий со стороны украинского режима» в отношении крымчан.

Еще одна претензия к учебному пособию: отсутствие описание национально-освободительной борьбы жителей полуострова.

«Вместо этого предлагается освещение деятельности отдельных культуртрегерских организаций, не имеющих никакого отношения к борьбе за Республику Крым и российский статус полуострова. Грантополучатели, в том числе из украинского бюджета, имели совершенно другие «задачи». Отмечание памятных дат, возложение венков, концерты и фестивали, кокошники и хороводы под гармошки – это всё не вредно, а в некотором смысле даже и полезно (для собственного кармана грантополучателей), но это не есть борьба с необандеровской Украиной, и уж никак не борьба за возвращение Крыма в Россию. Никто и никогда из лидеров т.н. «Русской общины Крыма» (С. Цеков) ни разу не посмел публично выступить за возвращение Крыма в Россию. Ни в одном заявлении или документе «общины» до того, как уже свершилось возвращение Крыма в родную гавань, никто из цековских приближённых и ни он сам ни то, что не ставили вопрос, а даже и не заикались о возвращении Крыма в Россию!», – пишут авторы обращения.

Они так же заявляют, что в учебнике замалчиваются общеизвестные факты «Крымской Весны» – например, «Общекрымский круглый стол под эгидой первого президента Республики Крым Юрия Мешкова, благодаря которому руководство страны получило четкий сигнал о настроении жителей полуострова на воссоединение с Россией, и Керченское восстание 23 февраля 2014 года».

Наконец, отмечается в обращении, «отсутствует объективность в оценке деятельности крымской верхушки в событиях февраля-марта 2014 года».

В связи с вышеизложенным, высказана просьба изъять 2-ю часть учебника «История Крыма» для 10 класса из всех школьных и публичных библиотек Республики Крым и Российской Федерации. «Тем более что в Министерстве просвещения России заявили, что этого пособия нет в федеральном перечне, поэтому его не могут рекомендовать в качестве школьного учебника».

Предлагается создать новый учебник, работу над которым поручить независимым российским историкам, открыв им доступ ко всем архивам, изъятым из Крымского главка СБУ и в настоящий момент хранящимся в главном офисе ФСБ.

Письмо подписал Александр Свистунов, бывший депутатом Верховного Совета Крыма в 2006-2010 годы, то есть в тот самый украинский период, который называется в обращении оккупацией.

В Минпросе РФ ситуацию прокомментировали так: «Данное учебное пособие разрабатывали квалифицированные специалисты, профессора, доктора и кандидаты наук Крымского федерального университета имени Вернадского. Они опирались исключительно на действующие нормы исторического образования без каких-либо политических пристрастий», – цитирует сотрудников пресс-службы ведомства «Коммерсант», добавляя: «Один из авторов пособия, зампред Общественной палаты Крыма Александр Форманчук отметил, что господин Свистунов и его сторонники не являются профессиональными историками и воспринимают информацию, изложенную в данной книге, субъективно, через призму своего политического опыта».

Свистунов, в свою очередь отмечает: «Примечательно, что членом научно-редакционного совета учебника является никто иной как Цеков, а одним из соавторов учебника небезызвестный Александр Форманчук, многолетний апологет современного украинства в Крыму. Их нынешнее сотрудничество весьма показательно, так как в середине 90-х Форманчук был главным идеологом проукраинской Партии экономического возрождения (ПЭВК), активно работавшей в тесной связке с Цековым на уничтожение Республики Крым и недопущение возвращения Крыма в Россию».

Напомним, что год назад к учебнику «История Крыма» для 10 класса предъявляли претензии Крымская правозащитная группа и Совет крымских татар, обвинившие авторов в экстремизме и разжигании национальной розни.

Их возмутило, что крымские татары в учебном пособии представлены как коллаборанты, пособники немецких оккупантов, при этом авторы учебного пособия умолчали о других исторических документально обоснованных фактах, показывающих весомый вклад крымско-татарского народа в победу СССР в Великой Отечественной войне. Учебники изъяли, но потом решили не перепечатывать, а просто вырезали ножницами раздел, вызвавший крымских татар.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 05.10.20

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