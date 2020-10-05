В Крыму начала работать первая в России «скорая помощь» для дельфинов

В Крыму начинает работать первая в России «скорая помощь» для дельфинов.

Как уже сообщал «Новый День», в феврале текущего года Центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное Море» выиграл президентский грант на оборудование спецавтомобиля для помощи морским животным. Начать работу предполагалось еще в июне.

Но процесс проектирования, консультаций, изучения опыта выездной деятельности зарубежных центров реабилитации дельфинов и установки оборудования затянулся на все лето. Наконец, реанимобиль может приступить к работе.

«Сборно-разборная транспортировочная ванна, выдвижная кран-балка для подъема крупных дельфинов, генератор, подвесы для капельниц, крышная система кондиционирования, система отопления, пол с покрытием из нержавеющей стали, мебель для медицинского оборудования, которая не боится соленой воды, – это лишь немногие из всех примененных решений, – рассказали в Центре. – Медицинский отсек оснащен кислородным концентратором, УЗИ-аппаратом, анализатором газов и электролитов крови, инфузионным насосом, биохимическим анализатором, центрифугой, монитором сердечной активности, микроскопом и холодильником. Мы продолжим пополнять этот инструментарий для обеспечения всех потребностей наших пациентов. Так как практически все дельфины, с которыми мы работаем, находятся в крайне тяжелом состоянии, таких потребностей очень много. По этой же причине диагностика и первая помощь должны быть проведены незамедлительно, в противном случае многие животные просто не доедут живыми до потенциального стационара.



Стабилизация состояния требует больших усилий, иногда – на протяжении достаточно длительного времени. Теперь, с участием выездной лаборатории, это станет возможным в полевых условиях, а все приобретенное оборудование в дальнейшем будет использоваться в реабилитационном центре».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 05.10.20

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