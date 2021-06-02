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Среда, 2 июня 2021, 11:54 мск

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В России введут требования для рыболовецких сетей, чтобы защитить дельфинов

Федеральное агентство по рыболовству вводит ограничения по толщине и качеству нитей, применяемых в рыболовецких сетях. Такое решение принято в целях предотвращения гибели дельфинов в Азово-Черноморском бассейне.

«Вводятся ограничения по толщине нитей и качеству нитей, так, чтобы дельфин, если он попадает, мог спокойно порвать эту сеть и уйти. Оставляется очень маленький район, где эти орудия лова разрешены», – цитирует ТАСС замглавы Росрыболовства Василия Соколова.

По данным центра спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное море», с начала года крымскими экологами зафиксировано более 300 случаев обнаружения мертвых дельфинов. Зачастую причиной гибели животных становятся жаберные сети.

Браконьеры выставляют свои сети и в районах, где рыбная ловля не разрешена. «Здесь сотрудничаем с пограничной службой ФСБ России, которая отвечает за контроль на море. По каждому случаю ведем совместное разбирательство для того, чтобы выявлять тех, кто ставит такие незаконные орудия лова», – сказал представитель Росрыболовства.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 02.06.21

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