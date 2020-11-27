Погибло еще 30 тысяч особей: геноцид китовых и «жуткая лепта» российских чиновников и лоббистов

Пандемия коронавируса не остановила геноцид китообразных – в 2020 году в мировом океане погибло еще более 30 тысяч особей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», российские эксперты, комментируя на пресс-конференции нынешнюю ситуацию, передали «привет» российским чиновникам и лоббистам, которые в прошлом году не позволили продлить мораторий на вылов этих морских животных.

Руководитель Центра экологического мониторинга «ПОМОР» Тимофей Суровцев обратил внимание, что морские животные – «наиболее уязвимые мишени» для негативного антропогенного воздействия. «Основная причина гибели китов, конечно – рыболовецкий промысел. Животные путаются в рыболовных сетях, сталкиваются с судами. Точное число погибших установить сложно, их тела опускаются на дно, а не выбрасываются на берег. По нашим данным, за год погибло 30 тысяч китовых. Осложняется ситуация и глобальным потеплением – рыба дрейфует, уходит в более холодные моря, за ними идут киты, которые сталкиваются с большим числом опасностей», – сказал он.

Суровцев отметил, что большую лепту в уничтожении китовых вносят государства, которые формально «декларируют демократические, культурные ценности». «Но при этом они продолжают геноцид китовых. Япония провела первый полноценный сезон охоты на китов в своей экономической зоне. И отличилась целой резней китовых. Дания тоже не перестала бить китовых. Не подвела и Норвегия, которая превысила прошлогодний уровень – около 700-800 китов они добыли, хотя точно неизвестно, данные закрыты», – отметил эксперт.

По его словам, российские власти также не демонстрируют должный подход к решению проблемы. «Наша инициатива в защиту моратория на вылов в развлекательных целях китообразных, к сожалению, была торпедирована. Несмотря на то, что ее поддержал наш президент, наши чиновники внесли свою жуткую лепту и не позволили ей состояться. Теперь работорговцам касаток ничто не мешает ловить и продавать в китайские дельфинарии, где они будут содержаться в ужасных условиях и медленно гибнуть», – заявил Суворовцев.

Руководитель аналитического агентства «Barents News», сопредседатель Фонда защиты китов Василий Борисов считает, что вылов китообразных должен быть прекращен. «Наша цель – прекращение жестокости по отношению к китообразоным. В дельфинариях содержатся тысячи китообразных. У них нет возможности двигаться, нормальной еды, вода не самая хорошая. В России мы агитировали за инициативы по запрету учебного вылова и вылова для развлекательных целей китообразных. Она собрала 100 тысяч подписей. Но лоббисты людей, которые организовывали китовые тюрьмы на Дальнем Востоке, судя по всему, хорошо сработали и эту инициативу отменили», – пояснил Борисов.

Напомним, в 2019 году в России произошел скандал, когда выяснилось, что с осени 2018 года в Приморье в «китовой тюрьме» содержатся более сотник касаток и белух, которые предназначались для продажи в Китай. Позже за незаконный вылов китов оштрафовали четыре компании. Мировые знаменитости Леонардо Ди Каприо и Памела Андерсон призвали немедленно выпустить белух и косаток на свободу. Со спасательной миссией в Россию приезжала команда Кусто, в которую входят одни из лучших в мире экспертов по реабилитации и выпуску китообразных. Выпускать животных начали только в конце июня 2019 года.

Москва, Александра Быстрицкая

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