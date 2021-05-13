Правительство России будет выдавать спецразрешения на вылов дельфинов

Для того, чтобы выловить дельфина для учебных или развлекательных программ, придется получать специальное разрешение федерального правительства. Об этом заявил российский премьер Михаил Мишустин.

Как уже сообщал «Новый День»,о том, что правительство намерено запретить промышленное и прибрежное рыболовство китообразных, в том числе дельфинов и морских свиней, было заявлено в конце апреля. Цель законопроекта состоит в том, чтобы обеспечить сохранение и восстановления всего спектра российского биоразнообразия, в том числе водных ресурсов.

«Теперь получить квоту на вылов можно только после рассмотрения заявки на заседании комиссии правительства по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса, – сообщил Мишустин. – В этом году таких разрешений не выдавали».

Отметим, что крымские зоозащитники неоднократно поднимали вопрос безопасности китовых в Черном море. По их мнению, наибольшую опасность для дельфинов представляют сети, в которых животные путаются и гибнут. Так, в 2018 году у берегов полуострова только за 2 месяца таким образом погибли около 200 дельфинов.

Поэтому биологи предлагают на законодательном уровне запретить жаберные сети. Но их обращения пока остаются без внимания властей.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 13.05.21

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