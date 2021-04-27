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Вторник, 27 апреля 2021, 14:44 мск

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В России хотят ввести запрет на вылов китов и дельфинов

Правительство РФ готовит законопроект, который запретит добычу китообразных. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко.

Инициатива предполагает введение запрета на осуществление промышленного и прибрежного рыболовства китообразных, в том числе дельфинов и морских свиней. Цель законопроекта состоит в том, чтобы обеспечить сохранение и восстановления всего спектра российского биоразнообразия, в том числе водных ресурсов.

«Защита и охрана популяции морских млекопитающих, других исчезающих малочисленных видов – безусловный приоритет в реализуемой экологической политике», – приводит слова вице-премьера пресс-служба.

Кроме того, правительство предлагает ужесточить отношение к регулированию добычи морских млекопитающих, при необходимости – устанавливать полный запрет на вылов отдельных видов.

Москва, Зоя Осколкова

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