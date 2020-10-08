Опять двойные стандарты: власти «фестивалят», но в распространении ковида обвиняют крымчан

Крымские власти вновь демонстрируют парадоксальную противоречивость своих заявлений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с одной стороны глава Крыма Сергей Аксенов обвиняет жителей республики в «безалаберности», несоблюдении масочного режима и массовом посещении «свадеб и похорон», с другой – сам активно принимает участие в фестивалях, причем без маски и социальной дистанции. Его подчиненные не отстают от руководителя, анонсируя и приглашая «всех крымчан и гостей полуострова» посетить следующие по календарному списку мероприятия.

Крым не перестает фестивалить с середины августа. Спортивные турниры с иностранными участниками сменяют молодежные форумы и музыкальные сейшены. В минувшие выходные отгремел масштабный winefest, собравший порядка девяти тысяч гостей. Они радовались, общались, коллективно давили вино, не забывая при этом дегустировать игристое прямо из горла. Редко кто из них соблюдал «рекомендации». Справедливости ради отметим: вкушать вино и продукцию фудтраков в маске крайне сложно.

Мероприятие, правда, проходило «при поддержке правительства Севастополя». Но на нем отметились крымские чиновники и даже депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев. Если парламентарий вначале честно пытался соблюдать масочный режим и пришел в лекторий в маске, надетой по всем правилам, то, посмотрев на остальных участников деловой программы, решил расслабиться. Министр туризма Крыма Вадим Волченко, зам губернатора Севастополя Марина Литовко, глава Роскачества Максим Протасов, депутат Заксобрания Севастополя Марина Любач, глава крымского отделения партии «Справедливая Россия» Анатолий Аксаков, виноделы и модераторы сессий улыбались друг другу без всякой «защиты».

Кроме того, крымский министр поспешил проанонсировать уже свой винный фестиваль –«Ноябрьфест -2020».

Отметим, что 3 октября в Крыму был отмечен серьезный скачок выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции – 103, 4 октября их было уже 105. В Севастополе 26 и 23 случая в эти же даты.

В начале текущей недели губернатор города-героя Михаил Развозжаев распорядился запретить все массовые мероприятия в городе с 12 октября на неопределенный срок.

«С учетом нарастающей ситуации совершенно странно выглядят продолжающиеся во всех наших подразделениях массовые мероприятия», – объяснил глава Севастополя.

В то же время глава Крыма Сергей Аксенов в среду, 7 октября, во время ежеутреннего оперативного штаба сделал громкое заявление о том, что «складывающаяся ситуация – это недисциплинированность крымчан».

При этом после обеда Аксенов уже принимал участие в церемонии открытия финала Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Детская Новая волна 2020», который проходит в эти дни в Международном детском центре «Артек». Во время своего выступления он отметил, что «проведение в Крыму этого масштабного мероприятия – большая гордость и честь».

Крымчане, возмущенные непоследовательностью главы республики, оставляют комментарии на его официальной странице в Фейсбук прямо под видео из «Артека», на котором Аксенов радостно пожимает руку Филлипу Киркорову и похлопывает его по плечу.

«Значит похороны и свадьбы ни-ни, а фестивалить только за! Так на ком ответственность за происходящее в Крыму?»

«Как винофесты проводить и трубить что… много людей пришло, так это можно. А от свадеб и похорон лучше воздержаться. Где логика?»

«Вас не смущает отсутствие масок и перчаток на этом сборище?»

«Вот вам и ковид…Чудны дела твои, Господи…»

Следующим за «фестивальным постом» на официальном странице главы Крыма следует традиционная ежедневная сводка о новых заболевших. За 7 октября таковых уже 125. Всего в республике коронавирус диагностирован у 5413 человек.

Но изменений в планах провести 18 октября Всероссийский открытый Крымский марафон пока нет. Организаторы по-прежнему ждут в Евпатории не менее двух тысяч атлетов со всей страны.

Добавим, что за минувшие сутки в республике выявлено уже 125 новых случаев COVID-19, от инфекции умер еще один человек.

Симферополь, Оксана Мурзина

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