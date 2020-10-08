В Крыму назначили исполняющего обязанности министра транспорта республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно указу главы РК Сергея Аксенова временное исполнение обязанностей руководителя министерства возложено на первого заместителя министра транспорта Республики Крым Татьяну Малий.

Малий начала карьеру в ведомстве в 2014 году с должности помощника министра. Со временем доросла до заместителя, а весной текущего года стала первым замом.

Напомним, седьмого после возвращения Крыма в состав России министра транспорта Сергея Карпова Аксенов отправил в отставку неделю назад, 1 октября. Уволить чиновника глава РК обещал еще в начале августа – сразу после того, как министр транспорта РФ Евгений Дитрих вручил Карпову медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Симферополь, Олег Яковенко

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