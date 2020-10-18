Глав администрации Ялты Иван Имгрунт умер от коронавируса

Глава администрации Ялты Иван Имгрунт скончался. Об этом это им сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Иван Имгрунт ушел в отпуск в конце сентября и через несколько дней сообщил, что у него подтвержден коронавирус. Он был госпитализирован в одну из больниц Санкт-Петербурга.

Сегодня стало известно, что Имгрунт умер. Предварительная причина смерти – тромбоз на фоне коронавирусной инфекции.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 18.10.20

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