В Крыму прочат отставку главе Ялты

В Крыму прочат отставку главе администрации Ялты.

Иван Имгрунт срочно оформил отпуск и уехал из города. По информации инсайдеров, сейчас в правительстве РК обсуждают вопрос об его увольнении.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», руководящего кресла в городе Счастья, как называют Ялту в туристических проспектах, Имгрунт может лишиться из-за кумовства: белорус Загорцев появился в роли вице-мэра не просто так. В 2012 году Смолевичский район Белоруссии, которым он руководил, стал побратимом Белореченского района Краснодарского края, возглавляемого в то время Имгрунтом. А через несколько лет в Белореченске открылся торговый комплекс «Смолевичи», владение которым приписывают семьям двух чиновников.

Семейно-партнерские «подряды» в крымских органах власти – не редкость. У того же главы РК Сергея Аксенова отец и сестра жены – депутаты Госсовета, а муж этой сестры жены – начальник департамента в республиканском минсельхозе. Но пока никому еще не приходило в голову назначать на руководящие посты людей, обвиняющих Россию в насилии и грозящих РФ войной.

Именно политическая близорукость может стоить Имгрунту карьеры в Крыму.

Именно политическая близорукость может стоить Имгрунту карьеры в Крыму. В правительстве РК не забыли, что в июле на набережной Ялты с подачи главы городской администрации была уничтожена одна из достопримечательностей – огромное граффити, на котором Владимир Путин был изображен за штурвалом корабля на фоне моря, истребителя и флага России.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 28.09.20

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