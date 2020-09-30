Мэра Ялты госпитализировали в Санкт-Петербурге

Мэра Ялты Ивана Имгрунта госпитализировали с пневмонией. Об это сообщил сам градоначальник.

Как уже сообщал «Новый День», после истории с вице-мэром Загорцевым глава администрации Ялты взял отпуск и уехал из города. А сегодня в соцсетях он написал о своей болезни.

Правда, Имгрунт не стал уточнять, что госпитализировали его не в Ялте или другом городе Крыма, а в Санкт-Петербурге. Видимо, боялся, что крымчане его не поймут. Опасения были не напрасны: соцсети наполнились недружественными комментариями.

Пока неясно, кодивная пневмония у Имгрунта или нет, результаты теста он еще не получил.

Напомним, ранее стало известно, что вице-премьера Крыма Елену Романовскую, курирующую в числе прочего и сферу здравоохранения, отправили лечиться от коронавируса в Москву.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 30.09.20

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