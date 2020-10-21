На структуру, координирующую «раскоординированных» крымских чиновников, планируют потратить полмиллиарда рублей

Полмиллиарда рублей намерено потратить правительство России на содержание структуры, координирующей «раскоординированных» крымских чиновников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет об АНО «Дирекция по управлению ФЦП «Социально экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя», которую собирались ликвидировать в 2023 году. Но поскольку действие самой ФЦП продлили до 2024 года, на этот срок решили сохранить и управляющую программой структуру.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить на работу дирекции в ближайшие 4 года 516 млн рублей.

«Существует АНО с 2016 года, и с тех пор его бессменно возглавляет Андрей Никитченко, бывший советник по экономике севастопольского губернатора Сергея Меняйло. Информации ни о количестве сотрудников, ни о средних зарплатах руководства АНО в открытых источниках нет, – отмечает telegram-канал «Акценты». – Об эффективности работы дирекции говорит недавняя проверка Счетной палаты, по оценке которой в 2019 году программа развития Крыма и Севастополя была исполнена менее чем на 72%. Осталось не освоено 58,3 млрд рублей».

«Указанная госпрограмма не подлежит оценке эффективности за 2019 год», – резюмировали в Счетной палате. Зато точно известно, в какую сумму обходится федеральному бюджету существование дирекции по управлению этой программой. Например, в текущем году финансирование составило 147 млн рублей.

При этом «несогласованность действий исполнителей» является одной из причин постоянного срыва ФЦП и одним из основных рисков на на ближайшие 4 года. Чем и как в таком случае управляет дирекция, не ясно.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 21.10.20

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