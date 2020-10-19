Украинские перебежчики выбьют из-под Аксенова крымский «трон»

В правительстве России завершают работу над обновленной программой развития Крыма и Севастополя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на то, что ежегодно в рамках ФЦП РК и Севастополь демонстрируют крайне низкий уровень освоения средств, программу продлевают до 2014 года и собираются выделить дополнительно около 300 млрд рублей. Крымские субъекты должны будут добавить еще 15 млрд собственных средств.

При этом одним из главных рисков программы указывается «несогласованность действий исполнителей».

«Это эвфемизм для обозначения банального разгильдяйства крымских чиновников, массового воровства проектировщиков и подрядчиков, – комментирует ситуацию telegram-канал «Акценты». – Этим и только этим объясняется срыв госпрограммы, которая, по данным Счетной палаты РФ в прошлом году была реализована лишь на 71,9% («зависли» почти 127 млрд рублей).

Медленнее всего на полуострове, кстати, строятся объекты образования (освоено 33,6% средств) и культуры (освоено 27,5% средств). Однако вслед за Счетной палатой констатировать очевидное в правительстве не хотят.

А значит, есть серьезные опасения, что и дополнительные 300 млрд рублей, выделенные на «крымскую» госпрограмму, сумеют потратить сколько-либо эффективно».

На этом фоне, отмечают эксперты, неудивительно, что крымские чиновники буквально пошли в разнос, а каждое новое назначение вызывает, по меньшей мере, недоумение.

Не успел утихнуть скандал с замглавы Ялты Загорцевым, как руководить Корпорацией развития Крыма назначают человека, побывавшего в замах аж у трех министров Украины Ворону. А пока крымчане приходят в себя, всплывает в должности замглавы Симферопольского района Владимир Боделан – да еще и с подправленной биографией. Кому пришло в голову заменить в его «метрике» фразу «с декабря 2010 по июль 2014 г. занимал должность начальника Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области» на «с 2010 по 2014 год работал в МЧС России», неизвестно. Но сам по себе этот факт показателен.

Теперь Боделан всеми силами пытается откреститься от трагедии в одесском Доме профсоюзов, произошедшей 2 мая 2014 года. А люди задают вопросы: каким образом Боделан всю свою жизнь проживший в Одессе, вдруг получил российское гражданство (тысячи крымчан все еще бегают по инстанциями, доказывая, что никогда за пределы полуострова не выезжали) и сразу же занял высокие посты в госорганах.

Кстати, как и Ворона, Боделан в последнее время обретался в помощниках – советниках Аксенова. А теперь, полагают некоторые наблюдатели, его готовят в главы Симферополя.

Однако, по мнению ряда политологов, впечатление, что Москва не обращает внимания на крымскую кадровую политику ошибочно: в Кремле не любят, когда ситуация в стратегически важных точках выходит из-под контроля.

«На фоне водного кризиса расстановка на руководящие должности людей с украинским душком, имеющих привычку сливаться при первом же шухере, подмывает позиции руководства Республики, – отмечает telegram-канал «Карадагский Змей». – Москва может пересмотреть своё отношение к политике элитного договорняка. Тем более, что результата нет: объекты ФЦП не строятся, над решением водного кризиса никто не думал все прошедшие шесть лет. Поэтому в Крыму вновь поползли слухи о возможной смене руководства Крыма. Желание навести порядок на непотопляемом авианосце выглядит вполне разумным, а обсуждаемая фигура – Сергея Назарова – реальной».

Симферополь, Артем Рокотов

Симферополь. Другие новости 20.10.20

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