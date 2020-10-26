Танкер, взорвавшийся в Азовском море, отбуксируют в Керчь

Танкер «Генерал Ази Асланов», взорвавшийся в устье Керченского пролива, будет отбуксирован в порт «Крым».

Как уже сообщал «Новый День», судно следовало из порта Кавказ в порт Ростов-на-Дону. На борту находились з 13 человек. Взрыв произошел вечером 24 августа. в устье Керченского пролива. Трех человек выбросило за борт. Остальных спасли.

Упавших в море не нашли до сих пор, обнаружить их живыми шансов не осталось, активная фаза поисков прекращена.

Между тем, принято решение отбуксировать поврежденный танкер в Керчь. В результате взрыва была повреждена палуба, танкер накренился. Один из сегментов палубного настила и борта вывернуло наружу, и это мешало перемещению судна. Сегмент планировалось отрезать, но он оборвался сам.

В ближайшее время танкер поставят на приколу одного из причалов в порту «Крым».

Керчь, Олег Яковенко

Керчь. Другие новости 26.10.20

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